Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu ve Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafe\'nin açılışını gerçekleştirecek

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Bodrum Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu ve Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafenin açılışı gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi, Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu ve Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafe'nin yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulunun açılışı 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te, Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafe'nin resmi açılışı ise aynı gün saat 15.30'da yapılacak. Bodrum Belediyesi, "Her Çocuk Eğitimi Hak Eder" projesi kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 60 öğrenci kapasiteli Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu'nun kapılarını öğrencilere açtı. Ayrıca yapımı tamamlanıp hizmete açılan 150 kişi kapasiteli Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafe'den Bodrum halkı başta olmak üzere ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirler ile engelli bireyler rahatlıkla yararlanabilecek.

Belediyenin iki yeni hizmeti hakkında konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras; "2019 yılından bugüne belediyenin her birimiyle kentimize faydalı olabilmek için özveriyle çalıştık. Bu kapsamda sosyal hayatın birçok alanında etkili olabilecek projeleri hayata geçirdik. Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren, ziyaretçilerin gönül rahatlığı ile faydalanabildiği belediye kafelerimizin sonuncusunu Akyarlar Mahallesinde açtık. Bir diğer önemli projemiz ise piyasanın çok altında fiyatlarla ve yetkin kadrosuyla kaliteli eğitim vererek çocuklarımızı geleceğe hazırlayan anaokullarımız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla toplam 4 anaokulunu açtık. Çalışmalarda emeği geçen belediye ekiplerine teşekkürlerimi sunuyor, halkımızı 24 Mart Pazar günü yapılacak olan açılışlarımıza davet ediyorum. Bodrum'umuza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA