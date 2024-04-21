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Bodrum Bifest, Çocuk Şenliği ile devam etti

MUĞLA - Bodrum Belediye A.Ş. tarafından geçtiğimiz yıl ilki organize edilen Bifest Bodrum, bu yıl da geniş bir etkinlik takvimi ile sürüyor.

Bodrum Belediye A.Ş. tarafından organize edilen 'Bifest - Bodrum İçin Festival' etkinlikleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum Anadolu Lisesi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Bodrum Sportif Akademi Spor Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleşen BiFest Çocuk Şenliği'nde yarışmalar, mini oyun parkı, stantlar, yüz boyama, ebru sanatı gibi çeşitli etkinlikler ve sportif karşılaşmalar yapıldı. Sürpriz eğlencelerin de yer aldığı BiFest Çocuk Şenliği'ne katılanlar, gün boyu doyasıya eğlendi.

BiFest Bodrum etkinliklerinin 7'ncisi, 18-19 Mayıs'ta 'Bifest Riders' temasıyla Yahşi Kafe otopark ve iskele alanında gerçekleştirilecek.