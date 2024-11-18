Bodrum'da 207 Kişiye Sigara İzmariti Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da 207 Kişiye Sigara İzmariti Cezası

Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğine karşı yapılan denetimlerde sigara izmaritlerini yere atan 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası uyguladı.

18.11.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da yere izmarit atan 207 kişiye cezai işlem uygulandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda sigara izmaritlerini yere atarak çevre kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince genel denetim ve uygulamaların yanında çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlarla ilgili de uygulamalar devam ediyor. Denetim ve uygulamalar kapsamında sigara izmaritlerini yere atanlara yönelik Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapılıyor.

Zabıta ekiplerinin ilçenin farklı noktalarındaki kavşak, cadde, sahil yürüyüş yolları ile parklarda ve meydanlarda denetim ve uygulamalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik 3 haftada 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi. Çevreyi kirletenlere yönelik günün belirli saatlerinde yapılan denetim ve uygulamalar kararlılıkla devam edecek.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bodrum, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da 207 Kişiye Sigara İzmariti Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:09:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 207 Kişiye Sigara İzmariti Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.