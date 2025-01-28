Bodrum'da 3 Aylık Bebek Çocuk Esirgeme Kurumu'na Gönderildi - Son Dakika
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Bodrum'da 3 Aylık Bebek Çocuk Esirgeme Kurumu'na Gönderildi

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Anneleri tarafından terk edilen 3 aylık bebek, dedesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi.

28.01.2025 21:35
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Bodrum'da vicdanları sızlatan olay

Annesinin reddettiği 3 aylık bebek Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesinin reddettiği 3 aylık bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce dünyaya gelen bebeğin bakımını üstlenmek istemeyen annesi Ö.Y., bebeğini Milas'taki kadın arkadaşına bıraktı. Aradan zaman geçmesine rağmen bebeği almayınca kadın anneye ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın, bebeği Bodrum'daki dedesine teslim etti. Yaşlı olması nedeniyle bebeğe bakamadığı öğrenilen dedenin ihbarı üzerine bebek önce Bodrum Devlet Hastanesine, ardından da ambulansla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Yaşanan olay vicdanları sızlatırken, anne Ö.Y.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Bodrum, Hukuk, Yerel, Muğla, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da 3 Aylık Bebek Çocuk Esirgeme Kurumu'na Gönderildi - Son Dakika

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