Bodrum'da Amiral Turgut Reis anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bodrum'da Amiral Turgut Reis anıldı

Bodrum\'da Amiral Turgut Reis anıldı
24.06.2025 15:52  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 460. yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 460. yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türk denizcilik tarihine önemli izler bırakmış olan Amiral Turgut Reis'i anmak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 22-23 Haziran tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. İki gün süren etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti.

Anma programının ilk etkinliği, 22 Haziran Pazar günü Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emekli Albay Tamer Şahin'in konuşmacı olduğu "Derya Tarihinden 16. Yüzyıla Bir Bakış: Keşifler Çağında Osmanlı" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Programa Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Derinlemesine tarih konuşulan program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikler, 23 Haziran Pazartesi günü Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde gerçekleştirilen anma töreniyle devam etti. Programa; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kamu kurumlarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Turgut Reis'in torunu ve Devlet Konservatuvarı sanatçısı Numan Pekdemir, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turgut Reis'in torunu ve Devlet Konservatuvarı sanatçısı Numan Pekdemir, Turgut Reis'in hayatına dair kısa bilgiler aktardı. Bu yılki anma programına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Pekdemir, Turgut Reis'in dünya çapında daha iyi tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün sadece kahraman bir denizciyi değil, bir efsaneyi, bir Bodrumluyu, bu topraklarda doğmuş olan Amiral Turgut Reis'i anmak için toplandık. Bizler, Bodrum'un evlatları, onunla gurur duyan hemşehrileri olarak, şehit oluşunun 460. yılında onu saygı, rahmet, minnet ve büyük bir gururla anıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak, büyük denizcimizin adını yaşatmak, mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük bir enerjiyle yürümek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bodrum'un yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi mirasıyla da anılması için çaba gösteriyoruz"

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise konuşmasında, anma programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından keşkek ve lokma ikramı yapıldı. Tören, Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Anma programı kapsamında, İncirliova Tarihi Alperenler Mehteran Takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen mehteran gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Mandalinci, mehter gösterisinin kısa bir bölümünde yer aldı.

Program, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu'nun verdiği anma konseriyle devam etti. Konser boyunca vatandaşlar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu'na coşkuyla eşlik etti.

Kapanış konuşmasında Başkan Mandalinci şunları söyledi:

"Amiral Turgut Reis'e, bu topraklara ve Türk denizcilik tarihine kattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyoruz. Turgut Reis sıradan bir denizci değil; ayak bastığı, iz sürdüğü, hakim olduğu tüm topraklarda yiğitliği, öngörüsü ve cesaretiyle adından söz ettirmiştir. Öyle ki, şehadetinden 460 yıl sonra bile doğup büyüdüğü topraklarda binlerce insan tarafından anılıyor, yaşatılıyor. Tarihimizi ve kültürümüzü bilerek, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak, nereden geldiğimizi unutmadan nereye varacağımızı planlayarak, yarınları hep birlikte inşa edeceğiz."

Anma konseri, çiçek takdimi ve Turgutreis Yalı Camii önünde yapılan lokma ikramı ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turgut Reis, Bodrum, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Amiral Turgut Reis anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:12:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Amiral Turgut Reis anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.