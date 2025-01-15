Bodrum'da 'Atma Paylaş Projesi' İle Dayanışma Artıyor - Son Dakika
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Bodrum'da 'Atma Paylaş Projesi' İle Dayanışma Artıyor

Bodrum\'da \'Atma Paylaş Projesi\' İle Dayanışma Artıyor

Bodrum Belediyesi, 'Atma Paylaş Projesi' ile 362 parça eşyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Proje, 2025 yılında da devam edecek.

15.01.2025 17:43  Güncelleme: 17:45
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Bodrum Belediyesi, vatandaşlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacı ile "Atma Paylaş Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından 362 parça eşya Sosyal Hizmetler Bürosuna bağlı görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan Sosyal Hizmetler Bürosu'na gelen taleplere istinaden sosyal incelemelerden sonra Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 120 haneye başta mobilya, elektronik eşya, kıyafet olmak üzere 362 parça eşya Sosyal Hizmetler Bürosuna bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

2025 yılında da "Atma Paylaş Projesi" tüm hızıyla devam ederken proje kapsamında ihtiyaç fazlası ikinci el eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak toplumsal dayanışma güçlendiriliyor.

Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosunun hayata geçirdiği Atma Paydaş Projesi ile kullanılabilir durumdaki mobilyalar, elektronik eşyalar, kıyafetler ve diğer ev eşyaları gönüllü vatandaşlar tarafından Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu'na teslim ediliyor. Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri ise sınıflandırma yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşyaları ulaştırıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da 'Atma Paylaş Projesi' İle Dayanışma Artıyor - Son Dakika
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