Bodrum'da Bayram Tatili: Sahiller Tıklım Tıklım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Bayram Tatili: Sahiller Tıklım Tıklım

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı. Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaşırken, oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaştı ve günübirlik kiralık evler de tamamen doldu.

16.06.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı.

Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bodrum, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Bayram Tatili: Sahiller Tıklım Tıklım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Bayram Tatili: Sahiller Tıklım Tıklım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement