Bodrum'da Ramazan Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Bodrum'da Ramazan Bayramı Kutlaması

Bodrum\'da Ramazan Bayramı Kutlaması
20.03.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
Ramazan Bayramı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam coğrafyasına barış ve huzur dileyerek "Bugün hem Ramazan ayını tamamlamanın huzuru ve hüznü var, hem de Ramazan Bayramı'nı karşılamanın sevinci ve mutluluğu var. Ben siz değerli Bodrumlu hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Ramazan ayı boyunca Bodrum ilçemizde çok güzel bir birlik beraberlik tablosu sergiledik. Ramazan ayı boyunca kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, emniyetimiz, jandarmamız bizleri iftar sofralarında, sahur sofralarında bir araya getirdi. Bu güzel sahur sofralarında, iftar sofralarında özellikle kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde kalplerimize huzur, gönüllerimize umut hakim oldu. Birlik beraberliğimiz pekişti. Özellikle Ramazan'ı Bodrum'da, Ramazan ayını özellikle eski bayramlar tadında, samimi ve bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Tabii ki bayramlar özel günler. Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, hoşgörünün, saygının, kardeşliğin, yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günler. Özellikle bu bayramda da kırgınlıkları ve dargınlıkları bir yana bırakarak güzelliklerin paylaşıldığı, gönüllerin buluştuğu şekilde geçmesini temenni ediyorum. Sevgili Peygamberimizin 'İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır' Hadis-i Şerif'i rehberliğinde özellikle bu Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını giderelim, özellikle yoksulları, kimsesizleri gözetelim, öksüz ve yetimlerimize el uzatalım. Özellikle şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve büyüklerimizi lütfen ihmal etmeyelim ki bu Ramazan ayının faziletinden ve manevi hazzından güzel bir şekilde istifade edelim" dedi.

Trafo Kafe'deki programın ardından ilçe protokolü kamu kurumlarını ziyaret ederek kurum çalışanlarıyla bayramlaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da Ramazan Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
SON DAKİKA: Bodrum'da Ramazan Bayramı Kutlaması - Son Dakika
