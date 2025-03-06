Bodrum'da Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor

Bodrum\'da Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'ni hizmete sunuyor. Merkez, kadınların güçlenmesi ve sosyal aktivitelerle daha aktif rol alması amacıyla açılacak.

06.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi hizmete sunuluyor.

Çiftlik Mahalle Muhtarlığının üst katında yer alan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çiftlik Kadın Yaşam Merkezinin açılış töreni, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek. Kadınların güçlenmesi, dayanışmanın artması ve sosyal hayatta daha aktif rol alması için önemli olan merkezde kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler ile farkındalık amaçlı eğitici ve öğretici atölye çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir gün arifesinde Çiftlik Kadın Yaşam Merkezini açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bodrum'da yaşayan kadınların güçlenmesi ve sosyal hayatta varlığını göstermesi için çalışıyoruz. Bodrum'un diğer mahallelerinde de kadın yaşam merkezi açmayı planlıyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, herkesi açılış törenimize bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftlik, 8 Mart, Bodrum, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.