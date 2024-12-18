Bodrum\'da Çocuklara Eğlenceli Etkinlik

Yerel

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Alışveriş Merkezi yönetimi ile koordineli olarak Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminde kalan çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklarla alışveriş merkezi içerisinde bulunan eğlence alanlarında keyifli vakit geçirmeleri sağlanarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. - MUĞLA