Bodrum\'da Dilenci ve Seyyar Satıcılara Denetim Süreci Aralıksız Devam Ediyor

Bodrum'da zabıta ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırarak dilenci ve izinsiz satış yapan seyyar satıcılara müdahalede bulunuyor. Denetimlerin yanı sıra dağıtılan broşür ve afişlerle yerli ve yabancı tatilciler bilgilendiriliyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan broşür ve asılan afişlerde ise; "Değerli misafirlerimiz, dilencilere para yardımında bulunmak; kent asayişini bozmaya yönelik sorunların artmasına ve çocuk istismarına neden olabilmektedir. Dilencilere itibar etmemenizi rica eder, Bodrum tatilinizi unutulmaz kılmak adına yerel yardım kuruluşlarına bağışta bulunabileceğinizi önemle hatırlatırız. İyi tatiller" ifadelerine yer veriliyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların ürünlerine el koyulurken Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanıyor. Dilencilere de aynı şekilde cezai işlem uygulanıyor ve gerekli uyarılar yapılarak bulundukları bölgelerden uzaklaştırılıyor. Mahalle aralarında dolaşan hurdacılara yönelik de denetim ve uygulamalarına devam eden zabıta ekipleri, izinsiz çalışan hurdacılara da cezai işlem uygulayarak ilçe dışına çıkartıyor.

478 bin 386 lira cezai işlem uygulandı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içerisinde her üç konuyla ilgili toplam 162 işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda 478 bin 386 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Yetkililer, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim ve uygulamalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı. Tatilcileri ve vatandaşları dilencilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması gerektiğini de hatırlattı. - MUĞLA