Bodrum'da Engelli Bireyler İçin Kısa Mola Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Engelli Bireyler İçin Kısa Mola Merkezi Açıldı

Bodrum\'da Engelli Bireyler İçin Kısa Mola Merkezi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek olmak amacıyla Bodrum'da yeni bir Kısa Mola Merkezi açtı. Törene katılan Başkan Ahmet Aras, toplumsal adalet için hizmetin devam edeceğini belirtti.

03.12.2024 18:15  Güncelleme: 18:17
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Sosyal belediyecilik alanında vatandaş odaklı hizmetleri ile Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve engellilerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Bodrum Kısa Mola Merkezi'ni 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı törenle açtı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Sivil Toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısı 5'e yükseldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris'in ardından Bodrum ilçesinde de faaliyete başladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum temsilcisi Esma Ezenel, "Kısa Mola hizmeti bizim için çok önemli. Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bodrum Kısa Mola Merkezi açılışında konuşan Gülsiye Duran, "Ben şu anda tek başıma olduğum için hastaneye gidemiyorum, hiçbir özel hayatım yok, kuaföre gidemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Burası açıldığı zaman benin de haklarım olacak. Açanlardan başkanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Perihan Gün, "Burası açıldığı için çok mutlu oldum. O kadar güzel ki, Belediyenin böyle bir hizmet vermesi beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını arttıracaklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız yaşaması gerekmekte. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız. Bu toplumsal adaleti tesis etmek zorundayız. Bugün açacağımız tesiste buna hizmet edecek. Daha yapacak çok işimiz var. İmkanları birleştiriyoruz. İlçe Belediyesinin ihtiyacı varsa ilçe belediyesine, Büyükşehir'in varsa bugünkü gibi Büyükşehir Belediyesine bu imkanları sunuyoruz. Dayanışmayı arttıracağız. Sevil toplum kuruluşlarımız, ihtiyacı oylan kim varsa bize ulaşsınlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Engelli Bireyler İçin Kısa Mola Merkezi Açıldı - Son Dakika

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