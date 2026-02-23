Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik
23.02.2026 17:49  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, şiddetli fırtına ve yağışların ardından sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, sahil şeridi, yürüyüş yolları ve ara sokaklarda temizlik, yıkama ve düzenleme yaptı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan fırtına ve yoğun yağışların ardından sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlarla birlikte deniz ve sahilden taşan kumlar ile sahilde biriken atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmalara Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Sahil şeridi, yürüyüş yolları ve sahile çıkan ara sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmalarının yanı sıra yol ve sahil düzenlemeleri de yapıldı. Yağışın yoğun olarak hissedildiği bölgelere öncelik veren ekipler; Kumbahçe Cumhuriyet Caddesi, Gümüşlük sahili, Yalıkavak Plaj Caddesi ve Bitez Mahallesi sahil şeridinde yoğun mesai harcadı.

Çalışmalar, sahil şeritlerinde tespit ve denetimler sonucu yoğun bir programla devam ederken, sahillerde rutin mıntıka çalışmaları da haftanın belirli günlerinde yıl boyunca sürdürülecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Muğla, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:51:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.