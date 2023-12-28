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Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, İş Yerlerini Su Bastı - Son Dakika
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Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, İş Yerlerini Su Bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda içme suyu ana isale hattı patladı. Patlama sonucu tazyikli su asfaltın yarılmasına ve dev bir çukur oluşmasına sebep oldu. Bazı işletmeler su altında kalırken, yol araç trafiğine kapandı. MUSKİ ekipleri su kesintisini gidermek için onarım çalışmalarına başladı.

Bodrum\'da İçme Suyu Hattı Patladı, İş Yerlerini Su Bastı
28.12.2023 - 13:20,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattının patlaması sonucu bazı iş yerlerini su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattı patladı. Daha önce de birçok kez yaşanan olayda, tazyikli su asfaltın yarılmasına ve dev bir çukur oluşmasına sebep oldu. Saniyeler içerisinde dereye dönen caddede bazı işletmeleri su basarken, yol araç trafiğine kapandı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Yarımada'nın güney mahallelerinde su kesintisi yaşanırken, MUSKİ ekipleri onarım çalışmalarına başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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