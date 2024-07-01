Bodrum'da ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, ışık ihlali yapan bir TIR'ın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.07.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre ışık ihlali yapan TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Güvercinlik Mahallesi Bodrum- Milas Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular istikametinden karayoluna giren Mehmet Alikoğlu idaresindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile, Bodrum'dan Milas'a giden M.B. yönetimindeki 35 BTC 943 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun diğer şeridine savruldu. Kaza sonrası jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı A.G. yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralı A.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TIR sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement