Bodrum'da Katı Atık Transfer İstasyonunun Yüzde 85'i Tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum'da Katı Atık Transfer İstasyonunun Yüzde 85'i Tamamlandı

Bodrum\'da Katı Atık Transfer İstasyonunun Yüzde 85\'i Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Torba Mahallesi'nde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonunun yüzde 85'inin tamamlandığını duyurdu. Tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ve günlük ortalama 600 ton atık transfer edilecek.

04.03.2025 14:46  Güncelleme: 14:49
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Torba Mahallesi'nde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonunun yüzde 85'ini tamamladı. Proje hayata geçtiğinde günlük ortalama 600 ton atık Katı Atık Düzenli depolama tesislerine transfer edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevreyi koruyan geleceğe hizmet eden yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Bodrum'un Torba Mahallesi'nde başlattığı katı atık aktarma istasyonun yüzde 85'ini tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında devreye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Aktarma İstasyonu ile çöplerin düzenli depolama sahalarına transferi sağlanacak. Aynı anda 4 adet çöp kamyonunun döküm yapabileceği tesis, günlük ortalama bin ton atık transfer edecek kapasiteye sahip.

Tesisin yüzde 85'i tamamlandı

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Çevre Mühendisi Semih Duman, "Bodrum ilçemizde evsel atıkların düzenli depolama tesislerine taşınarak bertaraf edilmesi için Torba Mahallesi'nde katı atık transfer istasyonu inşaatı devam ediyor. Tesisimizin yüzde 85'i tamamlanmış durumda. En kısa süre içerisinde tesisimizi tamamlayıp faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Yeşili ve mavisi ile en büyük mirasımız Muğla, Muğlamıza yapılan yatırım dünyaya yapılan yatırımdır"

Çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla, birbirinden değerli 13 ilçesi, tarihi, kültürel zenginlikleri ve eşsiz güzellikteki koyları ile dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Muğlamızın yeşilini ve mavisini korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Düzenli katı atık depolama tesislerinden, teknelerden atık alımına, çöpten elektrik üretimine kadar birçok yenilikçi projeyi Muğlamızda hayata geçirdik. Çevremizi koruyup gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyoruz. Yeşili ve mavisi ile en büyük mirasımız Muğla. Muğlamıza yapılan yatırım dünyaya yapılan yatırımdır." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Katı Atık Transfer İstasyonunun Yüzde 85'i Tamamlandı - Son Dakika

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