Mazı\'ya kapalı pazar yeri kazandırılıyor

Bodrum Belediyesi tarafından Mazı Mahallesi'nde kapalı pazar yeri yapım çalışmalarına başlandı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mazı Mahallesi Yukarı Mazı Mevkii'nde kapalı pazar yeri inşa ediliyor. Belediyeye ait bin 743 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip 700 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar yeri inşa edilecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kapalı pazar yeri yatırımlarını ilçe geneline yaygınlaştırma hedefi kapsamında hayata geçirilen proje ile bölge halkının ve üreticilerin daha modern, düzenli ve konforlu bir alana kavuşması amaçlanıyor. Daha önce Yalıkavak, Kızılağaç ve Dirmil mahallelerinde hizmete sunulan kapalı pazar yerlerinin ardından Mazı Mahallesi'nde de başlatılan yatırımın tamamlanmasıyla vatandaşlar alışverişlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirebilecek, üreticiler ise ürünlerini korunaklı ve düzenli bir ortamda satışa sunabilecek. Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırım ve hizmet çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA