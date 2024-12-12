Bodrum'da Su Kesintilerine Son: İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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Bodrum'da Su Kesintilerine Son: İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Bodrum\'da Su Kesintilerine Son: İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Küçükbük Mahallesi'nde sık sık yaşanan su kesintilerini önlemek amacıyla içme suyu hatlarını yeniliyor. Çalışmalar ile 500 haneye kesintisiz su sağlanması hedefleniyor.

12.12.2024 21:58
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Bodrum'da su kesintilere neden olan hatlar yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Küçükbük Mahallesinde sürekli patlayarak su kayıp kaçaklarına ve kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor.

MUĞLA - İçme suyu hatlarının modernizasyonu ve kayıp kaçak oranının azaltılarak suyu koruma konularında önemli yatırımlar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Özellikle Muğla'da su sıkıntısını en yakından hisseden Bodrum'un farklı noktalarında çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bu sorunların tamamen ortadan kalkması için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Küçükbük mahallesinin tamamına içme suyu sağlayacak

Arızalı ve basınca dayanıksız hatların yenileme projelerini sürdüren ekipler son olarak Küçükbük Mahallesinde çalışma başlattı. Sürekli olarak patlakların yaşandığı ve bu nedenle su kayıp - kaçağının ve kesintilerin meydana geldiği hattın yenileme çalışmaları başlarken bu çalışma ile bölgede yaklaşık 500 haneye kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor. Sürekli arızalanan hatlar bölge şartlarına uygun ve basınca dayanaklı borular ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Küçükbük Mahallesinin alt ve üst kotlarını etkileyen bu hattın yenileme çalışmaları ile birlikte arızaların mevcutta olduğu gibi sık yaşanmayacağı ve böylelikle de bölgeye kesintisiz su sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Su Kesintilerine Son: İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika

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