Bodrum Belediyesi\'nden yatağa bağımlı hastalara bayram ziyareti

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yarımada genelinde yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, hastaların ve hasta bakımını üstlenen ailelerin talep ve ihtiyaçları bizzat evlerinde dinlendi. Ekipler ziyaretler esnasında; belediye tarafından sağlanan hasta karyolası, havalı yatak, tekerlekli sandalye ve benzeri medikal malzeme desteklerinin durumunu değerlendirdi. Aynı zamanda, hastane sevklerinde kullanılan tam donanımlı ambulans hizmetinin işleyişi hakkında ailelerle bilgi alışverişinde bulunularak, hastaların günlük yaşam kalitesini korumaya yönelik yürütülen bu lojistik ve tıbbi süreçler yerinde gözden geçirildi.

Zorlu bir tedavi süreci geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen ziyaretlerde ekipler, hastaların ve ailelerinin yaklaşan bayramını kutladı. Hasta ve hasta yakınları, süreç boyunca düzenli olarak sağlanan medikal imkanlar ile zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmayan belediye çalışanlarına teşekkür etti. - MUĞLA