Bodrum'daki Halk Plajları Yaz Sezonuna Hazır

Bodrum'da halk plajları sezona hazır

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk plajları, yaz sezonuna hazır.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu tarafından nisan ayında başlatılan plaj düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Toplamda 9'u mavi bayraklı olmak üzere 61 halk plajı sezona hazır hale getirildi. Geriye kalan 6 plajda ise son düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak halk plajlarının zemin ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca plajlardaki şemsiye, soyunma kabini, duş ve tuvaletlerin bakım, onarım, yenileme işlemleri gerçekleştirilirken emniyet şamandıraları ile cankurtaran kulübeleri de daha güvenli hale getirildi. Engelli bireylerin denize erişimini kolaylaştırmak için belirli plajlarda denize iniş rampaları ve diğer gerekli ekipmanların yenilemeleri gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin sorumluluğundaki 9'u mavi bayraklı toplam 67 halk plajının dışında, Bodrum Belediye AŞ tarafından işletilen ve şezlong yerleşimleri de tamamlanan 18 halk plajı da sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu.