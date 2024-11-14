Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Sorunları Ele Aldı - Son Dakika
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Sorunları Ele Aldı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Sorunları Ele Aldı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Kaymakam Mustafa Çit ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi ziyaret ederek, Bodrum'un sosyal, ekonomik ve turizm konularındaki sorunlarını detaylı şekilde görüştü. Ziyaretlerde yerel basının katkıları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

14.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde Bodrum'un sosyal, ekonomik ve turizm odaklı sorunları detaylı bir şekilde ele alındı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan Onursal Başkanı Zeki Özkeskin, Başkan Yardımcısı Fırat Akay, Selim Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yörür'ün ilk ziyareti Bodrum Kaymakamlığı'na oldu. Kaymakam Mustafa Çit ile yapılan toplantıda, Bodrum'un sosyal yapısı, ekonomik gelişim potansiyeli ve ilçenin gençlere yönelik projeleri masaya yatırıldı. Cemiyet heyeti, Bodrum'daki yerel basının yöre halkına katkıları üzerinde durarak, önerilerini sundu.

Ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalincı'ya bir ziyaret gerçekleştirildi. Başkan Mandalincı, Bodrum'un şehir planlaması, altyapı çalışmaları ve turizmde yaşanan sorunlar konusunda detaylı bilgiler verdi. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti heyeti ise yerel basın olarak bu sorunlara çözüm arayışında aktif rol almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi için ortak çalışma yürütülmesi konusunda mutabıkat sağlandı.

Ziyaretlerin sonunda açıklamalarda bulunan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, "Bodrum'un sorunlarını daha yakından gözlemlemek ve bu sorunlara çözüm arayışlarında ortak hareket etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Hem Kaymakamımız hem de Belediye Başkanımız ile verimli toplantılar yapıldı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Sorunları Ele Aldı - Son Dakika

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