Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'ı Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, BGC Başkanı Eren Ayhan ve dernek üyeleri hazır bulundu. Başkan Aras, ilçelerdeki sorunlara çözüm bulacaklarını ve personel maaşlarının öncelikli olduğunu belirtti. BGC Başkanı Ayhan ise Aras'a başarılar diledi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

03.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:24
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Ahmet Aras Bodrum'dan gelen heyeti samimiyetle karşılayıp teker teker hoş geldiniz dedi.

Görüşme esnasında Başkan Aras, "13 ilçesinde tüm sorunlarına çözüm bulacağız. Öncelik personel maaşlarının yatması. Belediye Başkanlarımıza da söyledim. Bütçelerinden siz maaşlarınızı ödeyin hizmetleri ben büyükşehir olarak ne gerekiyorsa yapacağımı bildirdim" dedi.

BGC Başkanı Eren Ayhan ise dernek üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "5 yıl boyunca görev yaptığımız ilçede Belediye Başkanı olarak görev yaptınız. Basınla ilişkileriniz her zaman çok iyi oldu. Muğla'daki görevinizde şahsım ve BGC adına başarılar dilerim. Muğla'nın eksiklerini inşallah en kısa sürede çözüme kavuşturursunuz. Muğla'da gazetecilik yapmak zor bir görevdir. Özellikle kıyı kesimlerde basın mensubu olmak daha da zordur. Bu zorlukları yerel yönetimlerle yenebiliriz" dedi.

Başkan Aras'ın ardından heyet, Bodrum Belediye Başkan Yardımcılık görevinden Muğla Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen Tayfun Yılmaz'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir şekilde BGC üyelerini ağırlayan Yılmaz ise Bodrum basınını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "5 yıl boyunca Bodrum'da acısıyla tatlısıyla sizinle beraber çalıştım. Sizlerin yaptığı olumlu ve olumsuz tüm yorumları her zaman dikkate aldım, almaya da devam edeceğim. Sizler halkın sesisiniz, kamunun sesisiniz. Sizleri aramızda görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Her iki ziyaret ile çekilen hatıra fotoğrafı ardından heyet Bodrum'a döndü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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