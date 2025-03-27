Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Mandalinci'ye Nezaket Ziyareti - Son Dakika
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Mandalinci'ye Nezaket Ziyareti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti\'nden Başkan Mandalinci\'ye Nezaket Ziyareti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Kanat Hasan Özsert'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette basın ile iletişimin önemi vurgulandı ve Bodrum'un marka değerinin yükseltilmesi konusunda işbirliği mesajları verildi.

27.03.2025 13:03  Güncelleme: 13:04
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Kanat Hasan Özsert'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bodrum Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcıları Ali Ballı, Selim Turan ve Fırat Akay ile üyeler Fikret Hıdır, Toyga İçözü ve Selçuk Şimşek katıldı. Görüşmede, Özsert'in sorumluluğundaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü hakkında bilgi alındı.

"Basın ile güçlü diyaloglar kurmaya devam edeceğiz"

BGC Başkanı Eren Ayhan, Bodrum Belediyesi ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, "Basınla kurulan güçlü diyaloglar, halkın doğru ve hızlı bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, bu noktada önemli bir köprü görevi görüyor. Özsert'in de bu iletişimi daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

"Bodrum'un marka değerini birlikte yükselteceğiz"

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ise basının demokrasideki önemine vurgu yaparak, "Bodrum'daki basın mensuplarıyla adeta bir aile gibiyiz. Göreve geldikten sonra tüm müdürlüklerimizi detaylıca inceledik, eksikleri tespit edip hızlıca müdahalede bulunduk. Önümüzde uzun bir yol var ve bu süreçte sizlerin de katkılarıyla Bodrum'un marka değerini daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Bodrum, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Mandalinci'ye Nezaket Ziyareti - Son Dakika

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