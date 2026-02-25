Bodrum\'da gazeteciler iftarda buluştu

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl Azka Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Kentin mülki amirleri ile basın mensuplarını aynı sofrada buluşturan gecede, Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, kentin protokol üyeleri ve basın emekçileri için geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Azka Otel'de düzenlenen ve dualar eşliğinde başlayan programa; Muğla Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, geleneksel iftar buluşmalarının mesleki dayanışma açısından önemine değindi. Ayhan, "Ramazan ayının bereketini, kentimizin değerli protokol üyeleri ve kıymetli meslektaşlarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu tablo, Bodrum'daki birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise yaptığı konuşmada, manevi duyguların yoğunlaştığı bu ayda düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti. Vali Akbıyık, "Bodrum basını ile bu güzel iftar sofrasında buluşmamızı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın özverili çalışmaları kentimiz için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Fethullah Uydaş'ın yaptırdığı iftar duasının ardından, protokol üyeleri ve gazeteciler samimi bir ortamda sohbet ederek geceyi noktaladı. - MUĞLA