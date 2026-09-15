Bodrum Gümbet'teki otel 63 çalışanı ödemeden kapattı, turistler başka otele gönderildi - Son Dakika
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Bodrum Gümbet'teki otel 63 çalışanı ödemeden kapattı, turistler başka otele gönderildi

Bodrum Gümbet\'teki otel 63 çalışanı ödemeden kapattı, turistler başka otele gönderildi
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Bodrum Gümbet'te 23 Eylül'e kadar açık kalması planlanan otelin 63 çalışanı iki aylık ücretlerini almadan işten çıkarıldı, misafirler başka tesislere gönderildi. Ücretlerini almadan oteli terk etmeyeceklerini söyleyen çalışanlar, alacaklarının ödenmesini istiyor.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum'da 23 Eylül'e kadar açık olması planlanan bir otelin iki aylık ücretlerini ödemeden personeli işten çıkardığı, otelde konaklayan misafirleri de başka tesislere gönderdiği bildirildi. Otel çalışanları, ücretlerini almadan oteli terk etmeyeceklerini söyledi.

İddiaya göre, Bodrum Gümbet'teki otelin personeli, iki aylık ücretleri ve diğer alacakları ödenmeden işten çıkarıldı. Sezon boyunca çalışan emekçiler, haklarını tahsil edemeden otelin kapatılmasıyla karşı karşıya kaldı.

Yaşanan mağduriyet yalnızca çalışanlarla sınırlı kalmadı. 23 Eylül tarihine kadar faaliyet göstermesi planlanan otelde konaklayan turistler de başka otellere yönlendirilmeye başlandı.

Otel çalışanları, iki aylık ücretleri ve biriken mesai alacaklarını almadan oteli terk etmeyeceklerini belirttiler.

"HİZMET KESİLDİ, OTEL KAPANDI..."

Otel çalışanlarından Cavit Batıhan, yaptığı açıklamada, toplamda 63 otel çalışanın alacaklarını alamadıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Para olmadığından personel çalışmıyor. Personel çalışmayacağı da misafirler oteli terk ediyor. Hizmet yok şu an. Hizmet kesildi. Otel kapandı. Ayın 15'inde ödemesi gerekiyorken patron maaşımızı ödemedi. Ödemediği için de normalde 20'sine kapanması gerekiyorken 15'inde bütün tur şirketlerini çağırdı. 'Herkes kendini misafirini alsın gitsin' dedi. Şimdi de otel müşterilerini alıp götürdüler. Beş gün erken kapatmış oldular."

Otel müşterilerinden Evnur Sandal, Edremit'ten geldiklerini ancak günü gelmeden oteli terk etmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Yıllar sonra Bodrum'u görmek istedik. Ama maalesef böyle olaylarla karşılaştık. Ama bu çocukların bu kadar mağdur olması bizi gerçekten çok çok üzdü. Onlara destek vermek istedik ama elimizden de bir şey gelmedi" dedi.

Murat Sandal ise "kendilerine dört yıldızlı diye pazarlanan bu otelin asla 4 yıldızlı olmadığını, otel çalışanlarının güleryüzü dışında her şeyden şikayetçi olduklarını" ifade etti.

Tatilini yapmak üzere otele gelen ancak tatili bitmeden başka bir otele sevk edilmeyi bekleyen bir başka müşteri de "otelin yeterli hizmeti vermediği gibi paralarının iade edilip edilmeyeceğini de bilmediklerini" söylediler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Gümbet'teki otel 63 çalışanı ödemeden kapattı, turistler başka otele gönderildi - Son Dakika

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