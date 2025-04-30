Bodrum Sanayi Sitesi\'nde Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Başladı

Bodrum Belediyesi ile Bodrum sanayi esnafının iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalarla Bodrum Sanayisinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sanayi Sitesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflardan gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, sanayi genelinin düzenlenmesi için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çalışmaların ivedilikle başlaması talimatını verdi.

Çalışmaların hızla başladığı bölgede Sanayi Sitesindeki bazı sokaklarda asfalt çalışması yapılırken Hasan Reşat Öncü Caddesi ve yan yolunda bulunan korkuluk ve orta refüj korumaları da boyandı. - MUĞLA