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Bodrum'u cadde, sokak gezerek temizlediler

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin başlattığı temizlik seferberliği kapsamından Bodrum Belediye personelleri ve vatandaşlar Bodrum'u köşe bucak elleriyle temizledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde yapıldı. İkinci etap temizlik çalışmasında Ortakent Pazar Yeri, Bitez Pazar Yeri ve Konacık Zabıta Binası arkası eski pazar yerinde buluşularak mıntıka ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK'lar, belediye birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, katılımcıların Bodrum'un çeşitli mahallelerinde temizlik seferberliğine katıldığını söylerken, "Doğada yaşıyor, doğadan ekmek kazanıyor, doğanın nimetlerinden faydalanıyorsak çöpleri sağlıklı bir şekilde ayrıştırarak bu farkındalığı hep beraber oluşturabiliriz. Avrupa'da çok güzel örnekleri varsa ülkemizde de bu örneklerin artmasını sağlayabiliriz. Bütün ekip arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerimle temizlik seferberliğinin ikinci etabında beraber olduk. İki hafta sonra yine dört büyük mahallemizde üçüncü etabı başlatacağız. Bütün Bodrum'u, Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımı bu seferberliğe davet ediyorum" dedi.