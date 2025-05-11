Bodrum Uçurtma Festivali Rengarenk Görüntülere Sahne Oldu

Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Uçurtma Festivali rengarenk görüntülere sahne oldu.

Karlıova Organizasyon tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Otelciler Derneği iş birliğiyle Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler mevkisinde Bodrum Uçurtma Festivali düzenlendi. Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın da aralarında olduğu binlerce kişi katıldı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde, farklı renklerde ve şekillerde uçurtmalar gökyüzüne yükseldi. Her yaştan vatandaş, rüzgarlı Bodrum gününde uçurtmasını daha yükseğe uçurabilmek için çaba harcadı. Rüzgarın sert olması zaman zaman zorluk yaşatsa da keyifli anlar geçirildi. Halkoyunları, danslar, çeşitli gösteriler ve yarışmaların düzenlendiği programda yarışmada dereceye girenlere bisiklet ödülleri verildi. Yılın annesi seçilen Aygül Polat'a da çamaşır makinesi hediye edildi.

Festivale katılan konuk sanatçı Seray Sever; "Harika bir ortam, uçurtmalar havada. Ben de ilk defa böyle bu şenlikte bulunuyorum. Harika bir iş çıkarıyorsunuz" dedi. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise festivale katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert de yaptığı konuşmada "Hep birlikte gökyüzünü rengarenk boyayacağımız bu özel günde sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Biz, Bodrum Belediyesi olarak böyle festivaller ve etkinliklerin her zaman yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.