Bodrum\'un Su Altyapısı Yenileniyor: 7.900 Metre Tamamlandı

08.08.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'daki arızalı içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarının 7.900 metrelik kısmını tamamladı. Proje, bölgedeki su iletim kapasitesini artırmayı ve yaz aylarındaki su kesintileri sorununu çözmeyi hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'da sürekli arızalanarak su, iş gücü ve maddi kayıplara neden olan arızalı içme suyu altyapısını yenilemek için başlattığı çalışmaların 7 bin 900 metrelik kısmını tamamladı. Torba, Oyder-Bitez ve Turgutreis hatlarında başlatılan yenileme çalışmaları ile bölgedeki ana hatlar yenilenerek bölgedeki içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bodrum'da yıllardır devam eden ve kentin en önemli sorunu haline gelen arızalı içme suyu hatlarıyla ilgili çözüm adına en önemli adımı Muğla Büyükşehir Belediyesi attı. Başkan Ahmet Aras'ın önemle üzerinde durduğu Bodrum ana içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları MUSKİ Genel Müdürlüğünce sürerken çalışmaların 7 bin 900 metrelik kısmı tamamlandı.

Bodrum'da özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğun tüketim nedeniyle yaşanan su kesintileri ile basınç düşüklüklerinin önüne geçmek amacıyla başlatılan ana isale hattı yenileme projesi, ilçenin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Çalışmalar kapsamında yanlış malzeme seçiminden kaynaklı sürekli patlayan ve arızalanan hatlar modern malzemelerle yenileniyor. Duktil ye3rine çelik boru ile yapılan yenileme çalışması ile iletim kapasitesi güçlendirilerek suyun daha verimli şekilde iletilmesi sağlanıyor. Projede her üç hat için ayrı ekipler sahada görev alırken, çalışmalar eş zamanlı olarak ilerliyor.

Çalışmaların 7 bin 900 metresi tamamlandı

Projenin en kısa sürede tamamlanıp hattın devreye alınabilmesi için Bodrum'un üç ayrı bölgesinde aynı anda çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların 1. Kısmı olan Torba hattında toplam 3 bin 800 metrelik hattın 2 bin 700 metresi tamamlanarak yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2. kısım Oyder-Bitez hattında ise 8 bin 700 metre uzunluğundaki hattın 800 metresi bitirilerek yüzde 9'luk ilerleme kaydedildi. Projenin en uzun bölümünü oluşturan Turgutreis hattında ise 9 bin 500 metrelik hattın 4 bin 400 metresi tamamlanarak yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Çalışmalar etaplar halinde ve planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.

Başkan Aras, "Bodrum'un su sorunlarının çözümü için farklı alternatiflere yöneldik"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlimiz genelinde altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bodrum, yaz aylarında nüfusun birkaç kat artmasıyla birlikte su ihtiyacının en yüksek olduğu ilçelerimizin başında geliyor. Bu nedenle sadece mevcut iletim hatlarını yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarımızı artıracak projeleri de hayata geçiriyoruz. Bunun için ise sadece yeraltı su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi değil denizden su arıtma dahil tüm seçenekleri hayata geçiriyoruz. Torba'dan Turgutreis'e uzanan hat yenileme projesi, ilçemizdeki mevcut suyun verimli şekilde iletilmesini sağlayacak. Bunun yanında Bodrum'un uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için yeni baraj yapımı konusunda gerekli adımların atılması gerekiyor. Modern ve dayanıklı malzemelerle yenilenen hatlar, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirecek ve suyun vatandaşlarımıza daha kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayış bizim için çok değerli. Çalışmalar tamamlandığında Bodrum'un hem bugünkü hem de gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapıya sahip olacağına inanıyorum. Önceliğimiz, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve geleceğe güvenle bakan bir Bodrum inşa etmektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

