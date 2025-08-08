Boğazköy Kuran Kursu Öğrencileri Gediz Aquapark\'ta Eğlendi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Boğazköy Hafız Hasan Takak Yatılı Kuran Kursu öğrencileri Gediz Ilıca Aquapark Su Oyunları Merkezinde gönüllerince eğlendi.

Kurs Müdürü Davut Beydilli öncülüğünde, Vaiz Bayram Maraşlı, Manevi Danışman Osman Aslan ve din görevlisi Nurettin Güder nezaretinde Gediz Ilıca aquaparka giden kurs öğrencileri aquaparkın tadını çıkardılar.

Kurs Müdürü Davut Beydilli, Gediz Aquapark'a gitmek için kendilerine otobüs imkanı sunan Akdağ Belediye Başkanı Fethi Sulu ve çalışanlarına teşekkür etti. - KÜTAHYA