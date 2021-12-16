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Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı

16.12.2021 10:15
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Erzurum Oltu Şendurak Göleti Sulaması İkmali, Erzincan Tercan Çavuşlu Mahallesi Taşkın Rusubat Kontrolü, Ağrı Taşlıçay İlçe Merkezi 1 Kısım Taşkın Koruma İnşaatı ve Ağrı 85.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri onarımı sözleşmelerini imzaladı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Erzurum Oltu Şendurak Göleti Sulaması İkmali, Erzincan Tercan Çavuşlu Mahallesi Taşkın Rusubat Kontrolü, Ağrı Taşlıçay İlçe Merkezi 1 Kısım Taşkın Koruma İnşaatı ve Ağrı 85.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri onarımı sözleşmelerini imzaladı.

İmzalanan Erzurum Oltu Şendurak Göleti Sulaması İkmali ile Şendurak Mahallesinde bulunan 1150 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemiyle sulanması sağlanacak, Erzincan Tercan Çavuşlu Mahallesi Taşkın Rusubat Kontrolü işi ile Çavuşlu Mahallesinin taşkın riskini azaltmak, Ağrı Taşlıçay İlçe Merkezi 1 Kısım Taşkın Koruma İnşaatı ile Taşlıçay İlçe merkezini ve arazilerinin taşkın riskini önlemek ve Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı sözleşmesi ile de Murat Nehri ve Toklu Deresi üstünde yapılacak olan çalışma ile tarım arazilerinin taşkın riskini minimuma indirmek olan sözleşmeler Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve Yüklenici firmalar tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz; "Bugün yapım sözleşmesini imzaladığımız Erzurum Oltu Şendurak Göleti Sulamasının, Erzincan Tercan Çavuşlu Mahallesi Taşkın Rusubat Kontrolü işimizin, Ağrı Taşlıçay İlçe Merkezi 1 Kısım Taşkın Koruma İnşaatımızın ve Ağrı 85.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı işimizin Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı

Çavuşlu Mahallesi, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı - Son Dakika


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