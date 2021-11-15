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Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu - Son Dakika

Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu

15.11.2021 09:30
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte, Erzurum Pasinler İlçesinde Pasinler Demirdöven sulaması ile ilgili, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı Murat Temel ve Mahalle Muhtarıyla...

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte, Erzurum Pasinler İlçesinde Pasinler Demirdöven sulaması ile ilgili, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı Murat Temel ve Mahalle Muhtarıyla istişare toplantısı yaptı.

İlk olarak Pasinler İlçesinde Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Mahalle Muhtarıyla bir araya gelen Bölge Müdürü Yavuz, Başkan Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Demirdöven Sulama Birlik Başkanı Murat Teme ve Mahalle Muhtarının Demirdöven Barajı ve sulaması ile ilgili taleplerini dinledi. 2021 yılında yapılan sulama hakkında fikir alışverişinde bulunularak bundan sonraki yapılacak hizmetler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Demirdöven Sulama Birlik Başkanı Murat Teme ve Mahalle Muhtarları ile birlikte sulama sahası gezildi. Bölge Müdürü Yavuz talepleri dinleyerek çözüm önerileri sundu.

Daha sonra Bölge Müdürü Yavuz ekibiyle birlikte yapım çalışmaları devam eden Pasinler Çiçekli, Çöğender ve Tepecik Mahalleleri taşkın koruma işlerini yerinde inceleyerek gelinen seviye hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan gezinin ardından, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımla birlikte Erzurum'un Pasinler ilçesinde Demirdöven Barajı ve sulaması ile ilgili daha güzel neler yapabiliriz düşüncesi ile Pasinler'de Belediye Başkanımız, Ak Parti İlçe Başkanımız ve Mahalle Muhtarlarımızla bir araya geldik bizim açımızdan faydalı bir toplantı oldu. Çalışma arkadaşlarımla Pasinler Ovasında 83 bin 280 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayan Demirdöven Barajının tam kapasite ile sulama sezonuna hazır hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Toplantı sonunda Mahalle muhtarları Bölge Müdürü Yavuz'a kendilerini dinleyip istişare ettiği için teşekkür ettiler. - ERZURUM

Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu

Ahmet Dölekli, AK Parti, Hisarcık, Pasinler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler'de bir dizi incelemede bulundu - Son Dakika


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