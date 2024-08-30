Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği Bengü konserinde binlerce Bolulu doyasıya eğlendi.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Bengü konserinde vatandaşlar eğlendi. Sevilen sanatçı Bengü, Karaçayır Mahallesi'nde binlerce kişiyle buluştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından Bengü'ye çiçek takdim edildi. Sahnede 30 Ağustos'un önemini anlatan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Ne mutlu Türküm diyene" demesi üzerine onlarca genç, sahneye karanfil attı. - BOLU