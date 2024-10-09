Bolu'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Karavan Park Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Karavan Park Projeleri Devam Ediyor

Bolu\'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Karavan Park Projeleri Devam Ediyor

Bolu Belediyesi, Büyüksu Deresi kenarında 91 bin metrekarelik alanda inşa edilen 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Karavan Park projeleri ile bölgeyi geliştirmeye devam ediyor. Parkta sosyal donatılar ve devasa bir gölet yer alacak.

09.10.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Bolu Belediyesi'nin "100. Yıl Cumhuriyet Parkı" ve park bünyesinde hizmet verecek "Karavan Park" projelerinin inşası hız kesmeden devam ediyor. Bolu Belediyesi, Büyüksu Deresi kenarında başlattığı çalışmalarla, bölgenin en büyük parkını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bolu Belediyesi, şehrin kuzeyinde Büyüksu Deresi kenarındaki 91 bin metrekarelik alanda, parkın inşa çalışmalarına başladı Çeşitli peyzaj alanları, yapay bitki tepeleri, çocuk oyun alanları, göl manzaralı restoran, koku bahçeleri, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi birçok sosyal donatıyla bölgeye değer katacak olan Cumhuriyet Parkı için hummalı çalışmalar sürüyor.

6 bin 500 kamyon hafriyat taşındı

Park alanında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaba tesviye çalışmaları kapsamında 130 bin metreküp hafriyat çıkarılarak 6 bin 500 kamyon toprak taşındı. Alandaki kanalizasyon hatları da başarıyla deplase edildi ve ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yollar yapıldı.

Devasa gölet inşası başladı

Parkın dikkat çeken unsurlarından biri olan devasa göletin inşası için 8 bin metrekarelik alanda kazı çalışması yapıldı. Göletin zemini kil ile kaplanacak olup, su ihtiyacı yeraltı sularından sondaj yoluyla karşılanacak. Sondajla çıkartılacak su; göletin su seviyesini sürekli olarak koruyacak ve parkın genel sulama ihtiyaçlarına da hizmet edecek.

Karavan Park'ta çalışmalar tam gaz ilerliyor

Cumhuriyet Parkı Projesi kapsamında inşa edilecek "Karavan Park" da hızla ilerliyor. Toplam 132 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan proje, Bolu'da kamp turizmine yeni bir soluk getirecek. 4 bin metrekarelik alanda 8 bin metreküp hafriyat çalışmasıyla başlayan proje kapsamında, karavan sahiplerinin kullanabileceği çardaklar monte edilirken, tuvalet ve duş alanlarının altyapı çalışmaları da tamamlandı.

Tamamlandığında ziyaretçilere hizmet verecek

100.Yıl Cumhuriyet Parkı bünyesinde hayat bulacak Karavan Park tamamlandığında, kamp ve karavan alanlarının yanı sıra piknik ve spor alanları gibi birçok sosyal ve dinlenme alanıyla ziyaretçilere hizmet sunacak. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Karavan Park Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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