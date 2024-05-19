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Bolu'da 19 Mayıs etkinlikleri yoğun ilgi gördü

BOLU - Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bolu'da heyecan ile kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları Anıtpark'ta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Anıtpark'ta yapılan konuşmaların ardından onlarca genç ve vatandaşlar Karaçayır Kapalı Spor Salonu'na dev Türk bayrağı ile yürüyüşe hazırlandı. Kapalı spor salonunda çeşitli halk oyunları ve gösteriler yapıldı. Spor salonunda koltukları dolduran gençler büyük bir coşkuyla yapılan etkinleri izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor dallarında boy gösteren gençler, hünerlerini sergiledi.

Öte yandan Mudurnu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.