Bolu\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrencilerin kurtuluş mücadelesi temalı oyunu ve Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri dans gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bolu'da coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, çeşitli etkinliklerle devam etti. Kutlama programında öğrenciler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir tiyatro oyunu sergiledi. Milli Mücadele ruhunu yansıtan sahneler, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Programın bir diğer alkış alan bölümü ise Türk bayraklarına sarılı öğrencilerin sergilediği ışıklı dans gösterisi oldu. Görsel bir şölen sunan gösteri, izleyicilerden tam not aldı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor salonunda düzenlenen kutlamalara Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU