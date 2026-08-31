Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Bolu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Valilik önünde toplanan vatandaşlar, Bolu Belediye Bandosu eşliğinde Belediye Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Güzergahtaki iş yerleri ile evlerin pencere ve balkonlarından korteji izleyen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"30 Ağustos, bu büyük iradenin zaferidir"

Yürüyüşün Belediye Meydanı'nda sona ermesinin ardından Bolu Belediyesi etkinlik tırından vatandaşlara seslenen Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu söyledi. Özcan, "Bugün, milletimizin tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 104 yıl önce bu millet, kendisine biçilen esaret gömleğini yırtıp attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yokluğa, imkansızlığa ve bütün zorluklara rağmen ayağa kalktı ve bütün dünyaya, 'Bu vatan bizimdir, bu bayrak bizimdir, bu millet asla esir edilemez' dedi. 30 Ağustos, bu büyük iradenin zaferidir" dedi.

Fener alayı, Belediye Meydanı'ndaki programın ardından sona erdi.