Bolu'da Çocukların Parkta Zarar Vermesi Tepki Çekti - Son Dakika
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Bolu'da Çocukların Parkta Zarar Vermesi Tepki Çekti

Bolu\'da Çocukların Parkta Zarar Vermesi Tepki Çekti

Bolu'da bir parkta oyuncaklara zarar veren çocuklar, gözlemci bir vatandaş tarafından kaydedildi. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ailelere nasihat vermeyi ve çocukların bu tür davranışlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

08.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:25
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Bolu'da bir parkta bulunan oyuncaklara zarar veren çocuklar vatandaş kamerasına yansıdı. Konuya tepki gösteren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, hedeflerinin çocuklarına ceza vermek değil, ailelerine ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Aileler bu çocuklarımızı düzgünce yetiştirmiş olsalardı buradaki parka zarar vermezlerdi" dedi.

Dün İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik Parkı'na gelen 15-16 yaşlarındaki 3 çocuk oyuncaklara zarar verdi. Parkta oturan bir vatandaş ise o anları kayda aldı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların tahterevalliye tekmelerle zarar verdiği anlar yer aldı. Ayrıca, görüntülerde çocuklardan birinin arkadaşına, "Sen oradan vur, ben buradan vurayım" dediği duyuldu.

Çocuklara ceza değil ailelerine nasihat

Vatandaş, çektiği bu görüntüleri Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e ulaştırdı. Belediye ekiplerinin harekete geçmesiyle parkın kırılan tahterevallisi bulunduğu yerden kaldırılarak tamir için götürüldü. Konuya tepki gösteren Başkan Yardımcısı Özdemir, çocuklara ceza değil, ailelerine nasihat vereceklerini söyledi.

"Özellikle ailelerine sitem edeceğiz"

Çocukları ve ailelerini bulmaya çalıştıklarını söyleyen Rasim Özdemir, "Bulduğumuz zaman genç arkadaşlarımıza değil özellikle ailelerine sitem edeceğiz. Onlara nasihatte bulunacağız. Bu arkadaşlarımızın topluma, vatana, millete yararlı bir çocuk olarak, bir birey olarak yetişmelerinde ailelerinin çok önemli payları var. Bunu söyleyeceğiz. 'Lütfen çocuklarımızı uyaralım. Onları güzel yetiştirelim. Parklarımıza zarar vermesin, yere çöp atmasınlar' şeklinde nasihatlerde bulunacağız. Tespit ettiğimiz andan itibaren öyle yapacağız" dedi.

"Hedefimiz çocuklar değil, aileleri"

Özdemir, sözlerine şöyle noktaladı:

"Tahterevallimiz kırılmış, parçalanmış. Biz yerine yenisini koyacağız ama dediğim gibi, hedefimiz çocuklar değil, aileleri. Bu konuyu nasihatle çözmeyi düşünüyoruz. Buradaki zarar çok büyük değil. Arkadaşlar tamir edecek, yerine koyacaklar ama önemli olan eğer aileler bu çocuklarımızı düzgünce yetiştirmiş olsalardı gençlerimiz buradaki parka zarar vermezdi" - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Çocukların Parkta Zarar Vermesi Tepki Çekti - Son Dakika

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