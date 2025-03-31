Bolu\'da Gelenek: Geç Kalan Suya Atılıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde bayram namazına ve toplanma alanına geç kalan veya gelmeyenler, bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde bayramda bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların su oluğuna atılması geleneği yarım asırdır devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köylüler tarafından meydanda bulunan su oluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldular. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçmaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BOLU