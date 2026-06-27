Bolu\'da Hacet Bayramı\'nda Fair Play Örneği

Bolu'da düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı etkinliklerindeki karakucak güreşlerinde bacağına kramp giren ve acı içinde kıvranan rakibini kucağında taşıyan güreşçi alkış topladı. Sakatlanan pehlivanın imdadına seyirciler arasında bulunan bir fizyoterapist yetişti.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Köy Muhtarı Rahmi Çelebi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, dev kazanlar kuruldu. Tam 450 kilogram bulgur ve 850 kilogram et kullanılarak hazırlanan etli pilav, öğle namazı ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından alanı dolduran vatandaşlara dağıtıldı.

Er meydanında kıyasıya mücadele

Yemek ikramının ardından vatandaşlar, merakla beklenen karakucak güreşlerini izlemek üzere er meydanının etrafında toplandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerin en heyecanlı anı ise başpehlivanlık müsabakasında yaşandı. Baş güreşi için er meydanına çıkan Mustafa Özer ve Ümit Pehlivan'ın zorlu mücadelesi sırasında, Ümit Pehlivan'ın bacağına aniden şiddetli bir kramp girdi. Acı içinde yere yığılan pehlivanın durumu üzerine hakem güreşi durdurdu.

Rakibinin acı çektiğini gören Mustafa Özer, büyük bir fair play örneği sergileyerek arkadaşının bacağına masaj yapmaya başladı. Ancak ağrısı dinmeyen ve yerinde duramayan Ümit Pehlivan için beklenen yardım, seyircilerin arasından geldi. Müsabakaları izleyen seyirciler arasında bulunan fizyoterapist Lütfiye Albayrak, durumu fark ederek hemen alana girdi. Yürümekte zorlanan Ümit Pehlivan'ı kucağına alan rakibi Mustafa Özer, onu cami odasına kadar taşıdı. Cami odasında düz bir zemine yatırılan Ümit Pehlivan'a, fizyoterapist Lütfiye Albayrak tarafından anında müdahale edildi. Albayrak'ın uyguladığı akupunktur tedavisi sonrası kısa sürede toparlanan ve ayağa kalkan güreşçi, rahat bir nefes aldı.

Günün sonunda baş güreşlerinde birincilik ipini göğüsleyen Mustafa Özer ve ikinci olan Ümit Pehlivan'a ödülleri, Çepni Köyü Muhtarı Rahmi Çelebi tarafından takdim edildi. Muhtar Çelebi, her iki güreşçiye de gösterdikleri mücadele ve centilmenlikten dolayı teşekkür etti. Etkinlik, ödül töreni ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sorunsuz bir şekilde sona erdi. - BOLU