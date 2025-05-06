Bolu\'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapılan Hıdırellez şenliği renkli görüntüler oluştu.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliği, İhsaniye Mahallesi'ndeki semt pazarında coşkuyla kutlandı. Baharın gelişi ve bolluğun simgesi olan Hıdırellez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Pazar alanının ortasında gerçekleşen programa, alışverişe gelen vatandaşlar da katıldı.

Etkinlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Albay Tatü, örs üzerinde demir dövdü. Ardından Başkan Özcan, yakılan Hıdırellez ateşinden atlayarak vatandaşlarla birlikte yumurta tokuşturdu. Program kapsamında sergilenen halk oyunları ve roman havaları eşliğinde renkli görüntüler oluştu. Katılımcılar, baharın gelişini müzik ve dans eşliğinde kutladı. - BOLU