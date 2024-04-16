Bolu'da Kış Lastiği Uygulamasının Sona Ermesiyle Oto Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Bolu'da Kış Lastiği Uygulamasının Sona Ermesiyle Oto Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor

Bolu\'da Kış Lastiği Uygulamasının Sona Ermesiyle Oto Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor

Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerine akın ediyor. İşletme sahipleri yoğunluğun artmasıyla birlikte memnuniyetlerini dile getiriyor.

16.04.2024 14:59
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Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle Bolu'da vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerinin yolunu tuttu. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, Bolu'da sanayi sitelerinde lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

İşletme sahibi Özgür Çınar, "30 yıldır baba mesleği olan bu mesleği devam ettiriyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle, yazlık lastiklerin montajını yapıyoruz. Yazın fren mesafesi uzadığı için kışlık lastiklerin değiştirmesi vatandaşın yararına oluyor. Yoğunluk var şuan da. Günde 30-40 aracın lastiğini değiştiriyoruz. 3 elemanla yapıyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Kış Lastiği Uygulamasının Sona Ermesiyle Oto Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kış Lastiği Uygulamasının Sona Ermesiyle Oto Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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