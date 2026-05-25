Para toplayıp kurban kesmediği iddia edilen BOLSEV bu yıl bağış toplamadı

25.05.2026 15:38  Güncelleme: 15:44
Bolu'da vatandaşların kurban bağışlarının kesilmeyerek vakfa aktarıldığı iddiasıyla yürütülen ve aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu şüphelilerin tutuklandığı soruşturma sürerken, şirketine kayyım atanan BOLSEV'in Kurban Bayramı öncesi bağış toplamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, farklı şehirlerden 10 kişi, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (BOLSEV) kurban bağışında bulunduklarını ancak dini vecibelerinin yerine getirilmediğini beyan ederek geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurdu.

Mağdurların birçoğu sosyal medya ilanları, broşürler veya tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştıklarını, bağış sonrasında kendilerine telefon veya mesajla "Kurbanınız kesildi", "Allah kabul etsin" şeklinde geri dönüş yapıldığını ifade etti. Ancak kurbanların aslında kesilmediğinin ortaya çıkması üzerine Başsavcılık harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı dosyada 4 kişi tutuklanmıştı.

Başsavcılık 10 Nisan'da düğmeye bastı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yılki Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarının kesim için değerlendirilmeyerek BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla 10 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı. Başka bir dosya kapsamında "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla zaten tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında bu dosya kapsamında da tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın odağındaki vakfın yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli 11 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vakfın şirketine kayyım atandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte 12 Mayıs tarihinde, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonların merkezinde yer alan vakfa bağlı şirkete kayyım ataması gerçekleştirildi. 14 Mayıs'ta ise tutuklu bulunan şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ev hapsi şartıyla, Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bu yıl bağış toplanmıyor

Yaşanan hukuki sürecin ve vakıf şirketine kayyım atanmasının ardından gözler 27 Mayıs'ta idrak edilecek Kurban Bayramı'na çevrildi. Soruşturmanın odağındaki BOLSEV'in, bu yıl herhangi bir kurban bağışı kampanyası başlatmadığı ve bağış kabul etmediği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

