Bolu\'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Bolu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti.
Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan Balcı Camii'nde bayram namazı öncesinde cemaate vaaz verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için saf tuttu. Namaz öncesi ve sonrasında tekbirler getiren vatandaşlar, dualar ederek bayramın huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Bayram namazının ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. - BOLU
