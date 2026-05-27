Bolu\'da Kurban Kesiminde 18 Yaralı

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan 18 kişi hastanelerin yolunu tuttu.

Bolu'da bayram namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. El ve bacak bölgelerinden yaralanan 18 vatandaş, kendi imkanlarıyla Köroğlu Devlet Hastanesine geldi.

Kurban keserken elinden yaralanan Ahmet Kemal Yekova, "Kurbanda iç boşaltıyorduk. Yağlı sap bıçağın elimden kaymasına sebep oldu. Doktorlarımız 3 dikiş attı" dedi. - BOLU