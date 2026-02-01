Bolu'da nostaljik dilek kutuları hayata geçiyor - Son Dakika
Bolu'da nostaljik dilek kutuları hayata geçiyor

01.02.2026 17:32  Güncelleme: 17:37
Bolu Belediyesi, vatandaşların istek ve taleplerini iletebilmesi için nostaljik dilek kutuları yerleştiriyor. İlk kutu Bolu Kent Meydanı'na konuldu ve projeyle şehrin farklı noktalarına daha fazla kutu yerleştirilmesi planlanıyor.

Bolu Belediyesi, vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla şehrin çeşitli noktalarına nostaljik dilek kutuları yerleştirmeye hazırlanıyor. İlk dilek kutusu Bolu Kent Meydanı'na konuldu.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, şehrin yoğun meydanlarından biri olan Kardelen Meydanı'na nostaljik dilek kutusu yerleştirildi. Hazırlanan nostaljik dilek kutularının, önümüzdeki günlerde şehrin farklı yoğun bölgelerine de yerleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 10 farklı noktaya yerleştirilmesi hedeflenen dilek kutuları sayesinde vatandaşların belediye yetkilileriyle doğrudan iletişim kurması amaçlanıyor.

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dilek kutularını her pazartesi günü bizzat açacağı ve iletilen tüm istek, şikayet ve talepleri tek tek okuyacağı belirtildi.

Öğrencilerden destek geldi

Nostaljik dilek kutusu uygulamasının güzel bir uygulama olduğunu belirten Muhammet Salim Ata, "Çevreyi ışıklandırmış, insanların sorunlarını dinlemek için yapılmış. Yapılan uygulama, belediyenin halkla ilgilendiğini gösterir. Güzel bir uygulama bence" dedi.

Hüseyin Çevik ise uygulamayı beğendiğini aktararak, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Haliyle bazı insanların yoğunluğundan dolayı onların ulaşması zor olabiliyor. Bu vesileyle ulaşılabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

