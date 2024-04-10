Bolu\'da Ramazan Bayramı\'nda Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı

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Bolu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen programda protokol ve vatandaşlar bayramlaşarak gelecek için güzel temennilerde bulundu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bolu'da kent kucaklaştı. Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde gerçekleşen programında Bolu Valisi Erkan Kılıç ile protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda ilk olarak il müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua yapıldı. Dua sonrasında protokol üyeleri Ramazan Bayramı'nın konuşmalarına geçildi. Ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç ve beraberindeki protokol Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine giderek görevi başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen protokol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı tarafından karşılandı.

Mudurnu'da gelenek devam ettirildi

Kentin dört bir yanında gerçekleşen bayramlaşmada güzel temennilerde bulunuldu. Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda da İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri katılımlarıyla bayramlaşma yapıldı. Gelenek haline gelen bayramlaşma töreni bu bayramda da devam ettirildi. - BOLU