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Bolu'da Takdir Belgesi Getirene Ücretsiz Meyve Kampanyası - Son Dakika
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Bolu'da Takdir Belgesi Getirene Ücretsiz Meyve Kampanyası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan halk pazarında bir esnaf, takdir belgesi getiren öğrencilere ücretsiz meyve verdi. Esnafın tezgahına gelen öğrenciler, takdir belgelerini göstererek muz, mandalina ve portakal aldılar.

Bolu\'da Takdir Belgesi Getirene Ücretsiz Meyve Kampanyası
21.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:09
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Bolu'da kurulan halk pazarında bir esnaf, mandalina ve portakal sattığı tezgahına, "Takdir belgesi getirene vitamin bedava" yazısını astı. Esnaf, belgesiyle gelen öğrencilere ücretsiz meyve verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her hafta kurulan halk pazarında 15 yıllık pazarcı esnafı Mehmet Karadayı, okulların kapanmasıyla tatile giren öğrencileri unutmadı. Esnaf Mehmet Karadayı, öğrenciler için ilgi çekici kampanya yaptı. Tezgahına, "Takdir getirene vitamin bedava" yazısı asan Karadayı, karnesinde takdir belgesiyle gelen öğrencilere; ücretsiz muz, mandalina ve portakal verdi.

Mehmet Karadayı, "Cuma günü okullar tatil oldu. Öğrencilerimiz karnelerini aldı. Mudurnu'nun uzun yıllardır esnafı olarak küçük bir adım atarak, 'Takdir alan öğrencilere bir kilo mandalina bedava' olsun dedim. Amacımız, takdir belgesi alan çocuklarımızı daha da teşvik etmek. Önemli olan çocuklarımızı onure etmek. Şimdiye kadar 10 öğrenci geldi. Belgelerini gösterdiler ve meyveleri verdim" dedi.

Karadayı'nın tezgahına gelen bir öğrenci ise teşekkür belgesi aldığını söyledi. Öğrenciyi geri çevirmeyen esnaf, gelecek dönem takdir belgesi alması için söz aldı ve kendisine meyve hediye etti. - BOLU

Kaynak: İHA
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