Bolu\'da Telefon Fiyatı Rekoru: 62 Binlik Telefona 140 Bin İsteniyor

Bolu'da bir vatandaş, peşin parayla telefon almak için gittiği işletmede yalnızca taksitli satış yapıldığını öğrenince tepki gösterdi. Piyasa değeri 62 bin lira olan telefon için 140 bin lira istenmesine tepki gösteren vatandaş, "60 bin liralık telefona 140 bin lira öderseniz alabiliyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Hadi her şeyi kılıfına uydurdular diyelim bu ticari ahlaka sığmaz" dedi.

Bolu'da mobilya, beyaz eşya, cep telefonu ve elektronik ürünler satan firmaya giden Mahmut Alan, peşin ödemeyle telefon almak istedi. İddiaya göre firma yetkilileri, telefonun peşin satılamayacağını, yalnızca taksitli satış yapıldığını söyledi. Alan'a, peşin almak isterse, taksitli fiyatı olan yaklaşık 140 bin lirayı ödemesi gerektiği bildirildi. Duruma tepki gösteren Alan, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrıca Mahmut Alan'ın şikayeti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri bugün işletmede denetim gerçekleştirdi.

"Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım"

Firma önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahmut Alan, "Telefon almaya geldiğimizde bize peşin paraya telefon veremeyeceklerini söylediler. Almak istiyorsanız taksitli fiyatını ödeyeceksiniz dediler. Piyasa fiyatı 62 bin lira bir telefon. 140 bin lira ödersek bu telefonu alabileceğimizi söyledi. Çok garibime gitti. Resmen burada zor durumdaki insanların durumundan fırsatçılık yapıyorlar. Taksitli alım için kibar dille sizi zorlamış oluyorlar. Peşin alamadık, vermiyorlar telefonu. 60 bin liralık telefona 140 bin lira öderseniz alabiliyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Hadi her şeyi kılıfına uydurdular diyelim bu ticari ahlaka sığmaz. Şikayetçi olduk. Ticaret İl Müdürlüğü geldi buraya denetimlerini yaptı. Birazdan vergi dairesi ve savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım" dedi. - BOLU