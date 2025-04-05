Bolu'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

BOLU - Bolu'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. idaresindeki 37 AJ 667 plakalı otomobil, valilik istikametine seyreden S.Ş. yönetimindeki 14 ACY 232 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan S.Ş ve S.A. yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.